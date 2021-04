Inter, Pirelli pronto a lasciare. Nuovo sponsor da scegliere tra 2 colossi

Inter, come risaputo lo storico main sponsor Pirelli è pronto a lasciare dopo tantissimi anni di collaborazione. A riportalo è la Gazzetta dello Sport, che sottolinea come si stia per chiudere un'epoca che dura da oltre 20 anni.

Suning infatti punta a trovare una collaborazione che porti nelle casse della società nerazzurra circa 30 milioni di euro annui, contro gli 11 garantiti da Pirelli. Ma quali sono i candidati per assumere questo ruolo? Come riportato dalla rosea sarebbero due i colossi interessati.

"Ci sono aperte due trattative, una delle quali con un grosso nome cinese, che però avrebbe gli stessi problemi di Suning ad esportare all’estero capitali. Si dovrebbe comunque chiudere, ma non nel brevissimo, per 20-25 milioni a stagione".