Inter, piovono rinnovi contrattuali. E c'è la data per l'annuncio di Brozovic

Inter, la notizia del giorno in casa nerazzurra è senza dubbio quella del raggiunto accordo con Marcelo Brozovic per il rinnovo contrattuale.

La trattativa è stata lunga ed estenuante, ma non c'è mai stato, secondo la Gazzetta dello Sport, il rischio che le parti non trovassero un punto di incontro (e che si arrivasse quindi ad una rottura). All'inizio le parti erano certamente distanti, visto che il croato partiva da una richiesta di 8 milioni di euro. Con il nuovo contratto il centrocampista, che si è legato all'Inter fino al 2026, percepirà 6 milioni di euro netti più bonus, per arrivare ad un totale di 7. L'annuncio, prosegue il quotidiano sportivo, dovrebbe arrivare dopo la Supercoppa italiana, o al massimo dopo il big match di Domenica prossima, 16 gennaio (quando gli uomini di Inzaghi affronteranno l'Atalanta).

Decisivo è stato il lavoro della dirigenza, con Beppe Marotta e Piero Ausilio in prima fila. La svolta è arrivata però con il rientro in Italia di Steven Zhang. Il presidente ha inoltre sbloccato anche i rinnovi dei due citati dirigenti, che hanno esteso il loro legame con il club nerazzurro fino al 2025. Quindi non fino al 2024 come si vociferava (anno della scadenza del prestito con Oaktree).