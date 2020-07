Inter, piano per trattenere Lautaro. Segnale chiaro di Conte su un giocatore

L'Inter, secondo la Gazzetta dello Sport, starebbe mettendo in piedi un piano per convincere Lautaro Martinez a restare a Milano. L'attaccante ieri è tornato a giocare ai suoi livelli, mettendo anche a segno la rete del 3 a 1. Ora i nerazzurri vorrebbero convincerlo a continuare la sua avventura in Italia attraverso la proposta di un rinnovo contrattuale con conseguente adeguamento dello stipendio.

Non si arriverà certamente alle cifre proposte dal Barcellona (10 milioni di euro annui), ma Lautaro verrà messo al centro del progetto. Queste quindi le leve che secondo la rosea l'Inter userà per trattenere il suo gioiello. Il quotidiano sportivo sposta poi l'attenzione su Eriksen, che anche ieri sera è partito dalla panchina.

L'ennesima esclusione avrebbe il sapore del segnalo netto mandato dall'allenatore. Il danese è un acquisto non voluto, con caratteristiche incompatibili con il gioco di Conte. Conte che ha provato a costruirgli un ecosistema attorno, senza avere però le risposte sperate. per questa ragione lo ha accantonato, preferendogli addirittura Borja Valero.