Inter, pianificate molte uscite e diversi rientri alla base

Inter, nella prossima sessione di calciomercato l'attenzione ai conti sarà uno degli aspetti fondamentali per tutte i club. Per questa ragione anche in casa nerazzurra sarà necessario realizzare diverse uscite per finanziari gli acquisti, e sarà altrettanto importante puntare sui giovani attualmente in prestito per farsi le ossa. Da questo punto di vista, riporta Tuttosport, nessun big dovrebbe partire.

I nomi in uscita, attraverso i quali si spera di monetizzare, sono quelli di Joao Mario, Dalbert, Nainggolan e Lazaro. Poi si cercherà di capire quali sono i giovani pronti per far parte della prima squadra. Pirola e Zinho sono tra quelli che quasi certamente torneranno alla base. Salcedo ha superato Esposito per rendere più folto il reparto offensivo.

Poi il solito Di Marco, importante per la fascia sinistra che necessita di un restyling. Radu invece dovrebbe fare il percorso inverso e andare al Verona. Padelli verso l'Udinese, con Stankovic pronto a sostituirlo. Infine bisognerà valutare la posizione di Agoumé, che potrebbe tornare utile alla causa, ma visto l'interesse del Bayern Monaco potrebbe portare un'offerta importante.