Inter, piacciono due calciatori azzurri. Agente in sede: il punto

Non solo Calhanoglu, il mercato dell'Inter non si ferma qui. E guarda ai calciatori azzurri, attualmente impegnati agli Europei.

Ieri l'agente Riso era nella sede dell'Inter. Per parlare di chi? Se lo domanda La Gazzetta dello Sport che fa due nomi: Gianluca Mancini e Matteo Pessina.

"Mancini nel fine settimana incontrerà Tiago Pinto: la Roma vuole rinnovargli il contratto ed è pronta a raddoppiare l’ingaggio. L’Inter resta alla finestra, anche perché l’idea può diventare qualcosa in più solo se arrivasse un’offerta irrinunciabile per Skriniar. Per trattare Pessina con l’Atalanta, invece, l’Inter dovrebbe prima liberarsi di un paio di esubero in mediana oltre a Nainggolan - vicino al Cagliari - e Joao Mario, destinato a tornare allo Sporting", la ricostruzione del quotidiano.

Idee insomma del tutto embrionali. Ma il mercato dell'Inter è vivo, e ragiona anche per possibilità che, magari non subito, potrebbero materializzarsi in futuro in caso di necessità.