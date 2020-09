Inter, Perisic verso la permanenza, ma si lavora comunque su 2 esterni

Inter, Perisic sembra essere destinato a restare all'Inter, dopo il mancato riscatto da parte del Bayern Monaco, con il quale ha conquistato il triplete. Il croato sembra aver conquistato Conte, intenzionato ad utilizzarlo sia come esterno a sinistra, sia come jolly in attacco.

Tuttavia, scrive il Corriere dello Sport, questo non esclude un nuovo arrivo per quanto riguarda il ruolo di laterale a tutta fascia. I nomi su cui si lavora sono sempre i soliti. Emerson Palmieri e Marcos Alonso, entrambi già sotto la guida del tecnico dell'Inter ai tempi del Chelsea. Affinché arrivi uno dei due però sarà necessario concretizzare una cessione in quel nome.

Oltre Asamoah (che potrebbe rescindere) il nome in uscita è quello di Dalbert. Se il brasiliano si accasasse altrove potrebbe partire l'assalto per uno dei due giocatori sopra citati.