Inter, Perisic non rinnova? Nel mirino un altro esterno della serie A

Inter, Robin Gosens non sarà l'unico rinforzo sulla fascia sinistra.

Al momento il reparto è coperto dal tedesco (ormai ex Atalanta) e da Ivan Perisic (Federico Dimarco è considerato un difensore). Il croato per il momento sembra essere destinato a lasciare Milano a parametro zero (il suo contratto scadrà il prossimo giugno). La ragione del mancato accordo è da rinvenirsi nel fatto che le pretese economiche dell'esterno non collimano con le esigenze di ridimensionamento del monte ingaggi della società nerazzurra. "Perisic guadagna 5 milioni netti a stagione e vorrebbe migliorare il suo compenso nel prossimo contratto, mentre l’Inter. ha già avviato il programma di riduzione del costo del lavoro, come da richiesta della famiglia Zhang della scorsa estate".

E allora ecco che la dirigenza è a lavoro per cautelarsi in caso di addio a parametro zero. Gosens sarebbe il titolare della fascia sinistra, ma sarà comunque necessario avere un'alternativa che gli permetta di rifiatare. Secondo la Gazzetta dello Sport il nome su cui si sta lavorando è quello di Andrea Cambiaso. Il 21enne italiano si trova in forza al Genoa, e si sta rendendo protagonista di ottime prestazioni. Si di lui, per questo motivo, c'è anche l'Atalanta, che ha la necessità di sostituire proprio Gosens. Cambiaso ha il contratto con il club ligure in scadenza nel 2023, ragione per la quale potrebbe arrivare ad un prezzo abbordabile. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

L'Inter oltre che sull'esterno del Genoa sta lavorando per altri due colpi in ottica estiva. Qui i dettagli delle altre operazioni in essere.