Inter, Perisic ha un desiderio per il futuro. Brozo? Ha un'altra offerta

Inter: tra rinnovi e recuperi.

Il Corriere dello Sport, oggi 26 novembre, fa il punto sui prolungamenti contrattuali. Due nomi su tutti, sempre gli stessi: Ivan Perisic e Marcelo Brozovic. Stando al quotidiano, l'esterno - gran protagonista della stagione nerazzurra - avrebbe già manifestato il desiderio di trasferirsi in una big di Premier League o di tornare in Germania. Alta (6 milioni) la richiesta avanzata al club nerazzurro ai tempi dei primi dialoghi per il rinnovo. C'è un momento in cui le parti faranno nuovamente il punto: tra febbraio e marzo, club e calciatore cercheranno di trovare la strategia più opportuna (il magic moment di Perisic, clicca qui per l'approfondimento).

Tempi più brevi, invece, per Brozo. Come riporta il giornale romano, su Epic Brozo l'Inter è arrivata ad offrire 5.5 milioni, mentre lui avrebbe in mano un'offerta da 6.5 milioni da un altro club, ma non di prima fascia. Possibile che le parti si vengano incontro a metà strada. Dopo la trasferta di Madrid è già in programma un nuovo appuntamento.

Quanto agli infortunati, il quotidiano fa il punto: Sanchez sarà in panchina domani col Venezia o al più con lo Spezia nel turno infrasettimanale di mercoledì. Un po' più tempo ci vorrà per De Vrij: l'olandese rientrerà con lo Spezia oppure per la sfida dell'Olimpico contro la Roma del 4 dicembre.