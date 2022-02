Inter, Perisic e dirigenza. Oggi possono arrivare tre annunci

Inter, tra Perisic e... annunci.

Il club nerazzurro, reduce dalla delusione in Champions League contro il Liverpool, può rifarsi il look. O meglio, confermare chi fin qui ha fatto benissimo. Dai dirigenti all'esterno croato, gran protagonista in questa stagione. Fa il punto La Gazzetta dello Sport. Oggi, per il quotidiano, potrebbe essere giornata di annunci sui rinnovi di Marotta, Ausilio e Baccin. "Il presidente Zhang vuole blindare il progetto tecnico e dargli continuità, così ha deciso di prolungare gli accordi con l’a.d Marotta, il d.s. Ausilio e il vice d.s. Baccin fino al 2025", si legge.

Tutto fatto, dunque, per quanto riguarda la dirigenza. E Perisic? Il mancino è al centro da mesi di forti incertezze legate ad un futuro sempre in bilico. Una schiarita si sarebbe registrata però nelle ultime ore. La svolta potrebbe infatti arrivare settimana prossima quando l'entourage di Perisic sarà a Milano per un faccia a faccia con il club.

E se Perisic, per il quotidiano, prevedeva offerte dall'Inghilterra e dalla Germania, ora lo scenario è cambiato. "Perisic sembra avere ancora tanti chilometri da percorrere nel motore per inseguire nuovi traguardi". Si parla di un biennale da 5 milioni con bonus. Tutto sulle mosse nerazzurre in attacco, clicca qui.