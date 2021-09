Inter, 'Perisic decisivo, Bastoni sbadato'. E su Lautaro un sospetto

Un'Inter diesel, carburata nel corso del match dopo un avvio difficile, ha avuto la meglio ieri della Fiorentina. La vittoria in rimonta lancia ancor di più i ragazzi di Simone Inzaghi, che in campionato sanno solo vincere o quasi. E così, da Firenze, è arrivato un segnale forte, anzi fortissimo, sulla fame di successi di un gruppo ben condotto dall'ex tecnico della Lazio (leggi qui la nostra analisi sulla partita).

Nelle pagelle odierne de La Gazzetta dello Sport, brilla Perisic. Il croato, autore di una rete, è insignito della menzione di 'migliore' dai voti del quotidiano relativi a Fiorentina-Inter. L'esterno prende 7.5, "il più lucido pure nel primo tempo, nonostante qualche copertura mancante. Decisivo nell’azione che porta al pareggio con la testa, ha uno strapotere fisico che la Fiorentina non controlla. Il gol è il giusto premio".

Male Bastoni. Il giornale boccia il difensore con un 5.5 ("Sbadato in avvio, perde due palloni sanguinosi che fanno giocare la Fiorentina faccia alla porta. In difficoltà fisica, è meno preciso anche nell’impostazione: buon per lui che Sottil cali alla distanza. Un giallo risparmiato").

Scorrendo gli altri voti, bene - anzi benissimo - Handanovic (voto 7.5). Brozovic e Dzeko prendono 7, così come il tecnico Inzaghi. Lautaro, invece, non raggiunge la sufficienza (5.5): "Firenze lo distrae, non è lui e quasi si innervosisce, nel primo tempo. Il gol fallito sul regalo di Barella è un colpo che non ti aspetti: forse anche lui ha bisogno di riposo", il sospetto del giornale.