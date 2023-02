Inter, per l’estate si lavora su quattro giovani. Il quinto è già in casa

di Candido Baldini, pubblicato il: 18/02/2023

Inter, la situazione economico finanziaria del club nerazzurro impone una strategia di mercato ben precisa, in cui sono preclusi acquisti particolarmente onerosi. Stando a quanto riportato questa mattina da Tuttosport ci sarebbe l’intenzione di investire su alcuni profili specifici. In particolare si tratta di giovani già pronti, che potrebbero arrivare a costi contenuti e al contempo garantire un apporto già nell’immediato.

Il primo profilo ad interessare è quello di Yunus Musah. Il mediano in forza al Valencia piace, ma bisognerà prima capire cosa accadrà con Marcelo Brozovic. Il croato potrebbe partire (senza forzare la mano). In caso di addio la società si fionderebbe sul giovane americano. A sinistra potrebbe partire Robin Gosens, finito definitivamente alle spalle di Federico Dimarco nelle gerarchie sulla fascia sinistra. Al suo posto potrebbe arrivare Mitchell Bakker, esterno del Bayer Leverkusen.

Inter, tanti giovani nel mirino, ed uno è già in casa

Per la fascia destra si presume un avvicendamento, visto che Denzel Dumfries è considerato il giocatore sacrificabile per la prossima finestra di mercato. Tajon Buchanan del Club Bruges interessa per raccogliere l’eredità dell’olandese. Poi ci sarà da sostituire Milan Skriniar, che si è già legato al Paris Saint Germain, e lascerà l’Inter a parametro zero. Il nome forte per la dirigenza nerazzurra è quello di Tiago Djalò del Lille.

Infine un giocatore che sicuramente farà parte della prossima rosa dell’Inter è il giovane Giovanni Fabbian. L’ex centrocampista della Primavera è in prestito alla Reggina, guidata da Filippo Inzaghi. I due fratelli si sarebbero già parlati, ed il giovane talento dovrebbe prendere il posto di Roberto Gagliardini, che non dovrebbe rinnovare il suo attuale contratto in scadenza a giugno.