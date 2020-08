Inter, per la sinistra si libera Emerson Palmieri. Niente Darmian

Inter, continua il lavoro della dirigenza per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Conte per la prossima stagione (che inizierà tra meno di un mese). L'obiettivo, dopo l'arrivo di Hakimi a destra, è quello di trovare un titolare a sinistra, e i nomi finora circolati sono diversi. Nella giornata di ieri sembra essere saltato definitivamente l'accordo con la Fiorentina per lo scambio di prestiti Dalbert-Biraghi, ed ognuno dovrebbe fare ritorno nella rispettiva squadra.

Ma il futuro del brasiliano non dovrebbe essere nerazzurro, visto che Marotta ed Ausilio gli cercheranno una destinazione. E non sarà nemmeno Darmian, con ogni probabilità, il giocatore che riempirà quel settore del campo. Ieri è circolata la voce di un accordo raggiunto un anno fa con il quale l'Inter si impegnava ad acquistare l'ex United nel corso di questa estate dal Parma, ma lo scenario dovrebbe essere cambiato.

L'obiettivo per la sinistra, scrive la Gazzetta dello Sport, è Emerson Palmieri. L'italo brasiliano, scrive la rosea, dovrebbe essere liberato dal Chelsea dopo l'arrivo di Chilwell. per la squadra londinese al momento c'è un vero sovraffollamento sulla corsia di sinistra, ragione per la quale Palmieri è molto vicino all'Inter.