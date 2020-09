Inter, per la mediana si fa sempre piú insistente il nome di Kanté

Da viale della Liberazione, ultimamente, trapela ormai davvero pochissimo. Complice forse anche i l'incontro a villa Bellini, in cui Antonio Conte ha presumibilmente sbattuto i pugni sul tavolo, chiedendo maggiore discrezione alla societá, dopo che in un passato recente aveva giá pubblicamente denunciato il suo malcontento a fronte della continua fuga di notizie legate alla sua Inter e della scarsa protezione percepita nei suoi confronti e in quelli della rosa, ora anche le strategie di mercato del club nerazzurro sembrano essere segretissime.



Difficile intuire quali siano i reali obiettivi, quali nomi siano stati individuati dall’ex ct e da Marotta e Ausilio come profili ideali per completare definitivamente il processo di crescita, ben avviato durante la passata stagione, ed essere pronti a vincere sin da subito. Alla luce di quanto visto sul campo, é chiaro che il reparto che piú necessita di rinforzi sia senza ombra di dubbio il centrocampo. Ció che non é ancora noto, é se l’Inter sia alla ricerca di un profilo top per alzare l’asticella in mezzo e se cosí fosse, di chi si tratti.



Dopo il dietrofront su Tonali, sedotto e abbandonato dai nerazzurri quando sembrava giá tutto fatto, é lapalissiano che la strategia del club di viale della Liberazione sia quella di virare su calciatore che sia giá svezzato e sappia giá come vincere. E se Vidal rimane obiettivo secondario, non tanto per prioritá (conditio sine qua non per il tecnico salentino), quanto per investimento, resta da capire chi sia il protagonista principale in questo casting.



Il nome che rimbalza ormai da giorni, oggi citato praticamente da quasi tutti i quotidiani, é quello di N’Golo Kanté. Il francese, perno del centrocampo di Conte nell’anno della conquista della Premier League e altro pupillo dell’allenatore proprio dai tempi della sua esperienza a Stamford Bridge, sarebbe l’oggetto dei desideri dell’Inter per una mediana da combattimento, secondo quanto riportano Gazzetta, Corriere dello Sport, Corriere della Sera e Tuttosport.