Inter, per la destra 4 nomi (tutti di serie A), per la sinistra spunta un ex

Inter, continua il casting per la sostituzione di Hakimi dopo che il marocchino è volato in Francia per la sua nuova avventura con il PSG. Stando al corriere dello Sport il nome in cima alla lista è quello di Bellerin, ma quella che porta allo spagnolo non sarebbe l'unica strada.

Si potrebbe infatti tentare di arrivare ad un rinforzo tramite uno scambio. Ed in questo caso su punterebbero diversi esterni destri che militano in serie A. Hateboer e Maehle dell'Atalanta, Molina dell'Udinese e Bereszynski della Sampdoria.

Telles, Tsimikas e Mendy del City i nomi per la sinistra da raggiungere con la stessa politica. Resta aperta anche uno spiraglio per Van Aanholt, libero a parametro zero.