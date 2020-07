Inter, per l'Europa League il rinforzo che non ti aspetti è già in casa

Inter, il tecnico Antonio Conte potrà contare, già per il match contro il Getafe valido per gli ottavi di finale di Europa League, su Stefano Sensi, di rientro dall'infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo dalla fine del lockdown.

Come riporta la Gazzetta dello Sport l'ex Sassuolo finalmente sembra essersi messo alle spalle i guai fisici, ed è pronto a rientrare nello scacchiere dell'allenatore nerazzurro.

Per Conte si tratta senza dubbio di un'ottima notizia, visto che Sensi è stato la vera rivelazione dell'inizio di stagione, poi dalla gara contro la Juventus dell'andata in poi non è mai stato presente. Le volte che è sceso in campo però ha fornito un contributo in termini di qualità assolutamente imprescindibile.