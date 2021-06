Inter, per l'attacco una vecchia fiamma si propone di tornare

Inter, la Gazzetta dello Sport questa mattina ha riportato la notizia, già raccolta dalla nostra redazione 20 giorni fa, riguardante Keita Balde. L'attaccante si è proposto ad Inzaghi durante un incontra tra i due a Capri. Il giocatore, come riporta anche la rosea, ha vissuto la sua stagione migliore proprio con il neo allenatore nerazzurro.

16 reti in 31 presenze. Il rapporto tra i due è splendido, e per questa ragione Keita vorrebbe tornare a lavorare con il tecnico che lo ha fatto esplodere.

"L’anno dell’oggettiva consacrazione del senegalese, che non è mai più riuscito a ripetersi su quei livelli. Insomma, tra i due c’è grande stima oltre che grande affetto e anche per questo che l’ormai ex attaccante della Samp - 25 gare e 7 reti nell’ultimo campionato, una anche a San Siro contro l’Inter - si è proposto per un ritorno in nerazzurro. Un’idea che magari potrebbe anche essere presa in considerazione più avanti, ma non nell’immediato".