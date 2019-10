Inter, per l'attacco spunta un nome mai uscito: Marotta sonda diversi profili

"Nello sport non bisogna mai porre limiti. Ci vuole pazienza, ma vogliamo alzare l’asticella e abbiamo trovato in Conte un grande leader. Siamo l’Inter, non partecipiamo per arrivare terzi o quinti e il dovere di vincere da subito c’è, ma bisogna essere prudenti, questo è un anno di assestamento nel quale vogliamo comunque essere attori protagonisti e toglierci soddisfazioni, tornando gradualmente al successo".

L’idea dell'amministratore delegato, Beppe Marotta, è chiara: costruire una squadra forte con un mix di giocatori esperti e giovani italiani. Ed è proprio questa la strada che verrà seguita nel prossimo mercato estivo.

Secondo Tuttosport, in edicola questa mattina, “sicuramente per l’estate si punterà su big affermati, parametri zero (per esempio Vertonghen del Tottenham) e giovani di grande talento, italiani, come Tonali e Chiesa, ma anche stranieri, da Kulusevski del Parma (è dell’Atalanta) a Malen del Psv (attaccante classe ’99, ndr).