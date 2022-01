Inter, per l'attacco sfida alla Juve, ma si valuta anche un canterano

Inter, si continua a pensare, in casa nerazzurra, a come rinforzare il reparto offensivo.

L'acquisto non dovrebbe avvenire nell'immediato, visto che al momento ci sono 4 arruolabili. Tuttavia per il futuro qualche valutazione andrà fatta. Ci sarà infatti da fare i conti con la carta d'identità di Edin Dzeko oltre che con la questione Alexis Sanchez (che potrebbe lasciare a giugno per alleggerire il monte ingaggi). Il primo nome che si segue è quello di Gianluca Scamacca del Sassuolo, per il quale però c'è il forte interesse della Juventus. I bianconeri, a differenza dell'Inter, hanno più urgenza di investire nel ruolo, e per questo, scrive Tuttosport, ci potrebbe essere un incontro con Carnevali a breve.

Con il Sassuolo ci sono però anche altri discorsi in piedi, in particolare per Davide Frattesi e Giacomo Raspadori. Per l'attacco inoltre si starebbe pensando anche ad un'altra soluzione. Andrea Pinamonti infatti si sta rendendo protagonista a Empoli di una crescita importante. Per questa ragione c'è la possibilità che in estate la dirigenza nerazzurra scelga di valorizzarlo, riportandolo alla base. Qualora la qualità delle prestazioni dovesse confermarsi a questi livelli il rientro in nerazzurro potrebbe essere davvero concretizzarsi.