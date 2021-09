Inter, per l'attacco del futuro c'è nel mirino il nuovo Luca Toni

Inter, si continua a ragionare in casa nerazzurra sulle strategie volte al rafforzamento del reparto offensivo. Tuttosport questa mattina ha raccontato dell'interesse dei nerazzurri per il gignate del Pisa, Lorenzo Lucca. La notizia era stata già riportata dalla nostra redazione, in data 29 agosto. L'attaccante classe 2000 si è reso protagonista di importanti prestazioni nelle serie minori, al punto da attirare su di sé le attenzioni di grandi club, tra cui appunto l'Inter.

Lucca viene paragonato a Luca Toni, e diversi sono i motivi. Attaccante molto fisico, alto 2,01 metri, che come l'ex centravanti della nazionale è partito dalle serie minori, arrivando all'esordio in serie A tardi, al termine di una lunga gavetta. L'esultanza è la stessa, anche se Lucca scansa questo paragone, affermando che Toni è stato un giocatore fortissimo, mentre lui deve ancora dimostrare di essere all'altezza di fare il calciatore. L'esplosione è arrivata al Palermo, dove ha collezionato 30 presenze e 14 reti.

In Sicilia inoltre, si è guadagnato i soprannomi di "Lucca-imovic", "Lucca-ndowski" e "Lucca-Toni". Tutto ciò ha spinto il Pisa a puntare su di lui, investendo più di 2 milioni di euro per assicurarsi il giovane gigante. Ora si attende la consacrazione in serie B, ma già le prime indicazioni sono più che buone. Due presenze e una doppietta da subentrante nella vittoria contro l'Alessandria. L'Inter ha messo nel mirino questo giovane attaccante. Il profilo rispecchia ciò che vuole il tecnico Inzaghi, che già dai tempi della Lazio aveva fatto capire di prediligere gli attaccanti fisici e molto alti. Dal tentativo per Giroud all'arrivo di Muriqi. Poi all'Inter l'all-in su Dzeko, unico desiderio come erede di Lukaku.