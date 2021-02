Inter, per il futuro societario Suning segue 2 strade parallele

Inter, continua in casa nerazzurra la vicenda societaria con Suning che, stando al Corriere dello Sport, starebbe seguendo due strade per risolvere la questione. Da una parte c'è Bc Partners, che ha presentato un'offerta per l'acquisizione della maggioranza.

Offerta ritenuta insufficiente ma che ha portato comunque ad una trattativa ancora in corso. Il fondo inglese è l'unico ad aver presentato un'offerta per diventare proprietario del club.

La seconda strada che sta seguendo il gruppo cinese è poi quella del prestito ponte per arrivare fino a fine stagione, per poi cedere il timone solo a quel punto. Quello che è certo è che una soluzione, in una direzione o in un'altra, dovrebbe arrivare a breve, visto che la scadenza per i pagamenti è fissata per il 31 marzo.