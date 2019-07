Inter, per Icardi e Nainggolan c'è un angelo custode a Lugano

TuttoSport, in edicola stamane, svela come Mauro Icardi e Radja Nainggolan abbiano un allenatore personalizzato: "Il centravanti argentino nel ritiro di Lugano continuerà a svolgere il lavoro fisico sotto la guida di Antonio Conte, o dei preparatori atletici, comunque assieme al resto del gruppo".

Icardi continuerà a non aver parte nel lavoro tattico, ma avranno comunque un tecnico a seguire la loro preparazione. Si tratterebbe di Daniele Bernazzani. "Finché Icardi non verrà venduto, gli farà da angelo custode in campo quando Conte, assieme al resto della squadra, fa allenamenti sulla tattica (stesso discorso, ovviamente, vale per Radja Nainggolan).

Bernazzani, oggi dirigente del settore giovanile, oltre ad aver allenato il Piacenza in Serie A nel 2000, ha vinto uno scudetto (2011-12) e una Coppa Italia (2005-06) con la Primavera e ha passato al fianco di José Mourinho come assistente tecnico (esperienza poi prolungata con il breve interregno Benitez). Carriera che pone l’Inter in una botte di ferro di fronte a qualsiasi tentativo di ritorsione di Wanda Nara".