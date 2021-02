Inter, per i prossimi 2 big match Conte pronto a sfruttare la su arma in più

Inter, un'arma in più per Antonio Conte in vista dei prossimi due big match di campionato contro Lazio e Milan. Come riporta Tuttosport infatti i nerazzurri in campionato vengono da 4 clean sheet consecutivi. Nei match contro Juventus, Udinese, Benevento e Fiorentina infatti la porta è rimasta inviolata.

Per gli ultimi gol subiti bisogna tornare alla gara contro la Roma, terminata con il risultato di 2 a 2. La retroguardia nerazzurra sta vivendo un ottimo momento quindi, anche se il trend è differente in Coppa Italia, dove le reti però sono arrivate a causa di errori individuali.

"Uno contro Fiorentina e Milan (due respinte corte di Kolarov con conseguenti stoccate vincenti di Kouame e Ibrahimovic), due nella semifinale d’andata contro la Juve, con gli errori clamorosi di Young (rigore regalato per fallo su Cuadrado a palla lontanissima) e Handanovic-Bastoni (incomprensione fra i due e CR7 rapace a sfruttare la palla vagante). Per il resto, in particolare il trio titolare, ha dimostrato di vivere un grande momento".