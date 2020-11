Inter, per gennaio si punta un attaccante di Serie A. Scambio in vista?

Inter, la situazione attuale, soprattutto per quanto riguarda l'attacco, sta imponendo in casa nerazzurra delle valutazioni di mercato, stando a quanto riportato da Tuttosport. Al momento il centro dell'attacco è Lukaku, che ha dimostrato che in caso di infortunio pone Conte in una situazione particolarmente dura.

Anche Sanchez è spesso fuori per infortunio. Un anno fa il tecnico ripiegò su Esposito, mentre oggi c'è Pinamonti, che però ancora non convince. Per questa ragione si sta puntando su Perisic come seconda punta. Questo sta spingendo Marotta a cercare un'occasione sul mercato. I nomi soliti sono quelli di Giroud e Gervinho. Per quest'ultimo bisognerà capire la posizione di classifica del Parma a gennaio e la volontà dei nuovi proprietari.

Il nome che però è spuntato a sorpresa è quello di Milik. In estate ci hanno provato Roma e Juventus, ma il Napoli chiedeva molto. Ora potrebbe partire in inverno per 30 milioni di euro. L'Inter valuta uno scambio. A Gattuso piace Vecino, ma potrebbe non essere il nome giusto. Occhio allora a Nainggolan o addirittura Eriksen, visto che i partenopei sono alla ricerca di un trequartista.