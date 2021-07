Inter, per fare cassa potrebbe arrivare una cessione a sorpresa

Inter, mancano circa 20 milioni di euro per arrivare alla somma necessaria per considerare chiuso il discorso cessioni. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport. La rosea ha fatto il punto sui nomi in uscita. E oltre i soliti Nainggolan, Joao Mario, Dalbert e Lazaro ci sarebbe anche un nome nuovo. Si tratta di Roberto Gagliardini, che potrebbe partire nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta ritenuta soddisfacente.

Il centrocampista è uno dei giocatori che saranno sottoposti alla valutazione di Inzaghi, e alla fine potrebbe lasciare Milano. Oltre i nomi citati ci sono altri che sono con la valigia in mano. Si tratta di diversi giovani della Primavera.

"Andrew Gravillon, andato al Reims in prestito con obbligo di riscatto fissato a 3,5 milioni, è un esempio. E da Martin Satriano a Cesare Casadei, l’elenco a cui attingere è ancora lungo",