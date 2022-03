Inter, per Dybala ci sono dei problemi ed un club sorpassa i nerazzurri

Inter, i nerazzurri non sono i soli ad aver messo nel mirino Paulo Dybala.

L'attaccante bianconero, come ampiamente risaputo, non rinnoverà il suo contratto con la Juventus, e Beppe Marotta, scrive Tuttosport, è pronto a fare di tutto per portare a Milano il suo pupillo. Tuttavia ci sarebbero diverse problematiche da risolvere per far sì che il colpo vada a buon fine. In primis i costi dell'operazione, che non si annunciano di certo leggeri (e restano da capire le pretese dell'agente in ordine alle commissioni). Poi bisognerà fare spazio in attacco (si numericamente che economicamente). "Detto che l’Inter, tra le altre società, continua a informarsi sulle condizioni fisiche di Paulo in considerazione dei ripetuti stop del ragazzo specialmente nel corso dell’ultimo biennio, risulta che Marotta sia intenzionato a provarle tutte, naturalmente con il beneplacito della proprietà e con Dybala chiamato ad aspettare che si concretizzi la cessione di Lautaro, ritenuto poco compatibile con il giocatore bianconero che ha 4 anni più di lui".

E se l'Inter si torva in queste condizioni altri club sono molto più avanti. E' il casi dell'Atletico Madrid, pronto a fare sul serio per Dybala. Ci sarebbero anche altre società interessate, ma, secondo Tuttosport, potrebbero essere proprio i nerazzurri e gli spagnoli a contendersi il pezzo pregiato del mercato degli svincolati. Ad oggi quindi Simeone appare in vantaggio su tutti gli altri, anche se la partita si annuncia ancora lunga.