Inter, per dare la svolta ieri è arrivato un segnale importantissimo

di Candido Baldini, pubblicato il: 28/01/2023

Inter, la stagione nerazzurra è stata finora abbastanza altalenante. Sono arrivate infatti vittorie importanti (Napoli e Supercoppa) alternate a scivoloni che hanno rimesso tutto in discussione (l’ultimo quello in casa contro l’Empoli). Il risultato è che la vetta dista ora 13 lunghezze, mentre il sesto posto è a soli tre punti di distanza. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport ieri sarebbe arrivato un segnale importante per far sì che si arrivi ad un decisivo cambio di passo.

Come spesso accaduto nelle ultime stagioni i leader della rosa sarebbero riuniti per trovare insieme la quadra della situazione, per raccogliere le idee e per dettare le direttive della svolta. Nel passato, anche quando alla guida c’era Antonio Conte, questo tipo di approccio ha dato i suoi frutti. Il dictat è chiaro, ed è lo stesso del tecnico Simone Inzaghi: sarà necessario cambiare l’approccio, a partire dalla gara di questa sera contro la Cremonese.

Inter, i leader ieri a confronto

“Per sbloccare il chip mentale ieri si è tenuta una curiosa riunione tra leader dello spogliatoio. È stata convocata alle 14, senza intento carbonaro e alla luce del sole, ma le porte erano chiuse ai non giocatori: nei momenti di difficoltà certe cose è meglio dirsele a quattrocchi.

C’erano i nerazzurri più rappresentativi, i leader carismatici dello spogliatoio, tra cui Handanovic, Skriniar, Barella, Lukaku, Dzeko, Onana, Bastoni, Lautaro e Dimarco. Hanno parlato a turno e a prendere la parola per più tempo sono stati il capitano e il totem belga. Tutti hanno condiviso che, andando avanti così sull’altalena, si corrono dei rischi che una squadra di questo livello non merita. La scossa deve arrivare a partire da Cremona”.