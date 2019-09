Inter, per Conte c'è già un insostituibile: difficile per il tecnico farne a meno

Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, riporta come Romelu Lukaku è pronto per tornare a guidare il suo Belgio nel match di domani sera, in attesa del rientro a Milano. “La curiosità, a questo punto, è immaginare se anche Conte adotterà questo tipo di linea, ovvero preservare Lukaku nel momento in cui gli impegni ravvicinati di moltiplicheranno, puntando su quelli più determinanti.

Beh, la realtà è che nella rosa nerazzurra, l’ex Manchester United ha caratteristiche uniche e non esiste un suo vero sostituto. Senza di lui, insomma, l’Inter dovrebbe sviluppare un altro tipo di gioco. E’ vero, Lautaro ha già fatto vedere di saper giocare spalle alla porta, di sapere accorciare per appoggiare la manovra, ma la sua stazza evidentemente è diversa.

Quindi? La sensazione è che Lukaku rimarrà a guardare solo in caso di necessità. Preferibile, piuttosto, risparmiargli qualche scorcio di gara, una volta acquisito il risultato. Del resto, con la Champions alle porte, ogni punto d’ora in poi rischia di essere pesantissimo“.