Inter, per Bastoni si trema. Inzaghi (e non solo) attendono. La situazione

Inter: missione compiuta in Coppa Italia.

La formazione nerazzurra ha reagito come meglio non poteva al ko del derby. Una gara matura quella di Sanchez e compagni; mai in discussione, nonostante un avversario temibile come la Roma del grande ex José Mourinho. La tegola, semmai, è arrivata fuori dai contorni del risultato. Alessandro Bastoni si è fermato per un problema alla caviglia e ora preoccupa.

Descrive la situazione il Corriere dello Sport. Vero, Bastoni era stato fermato dal Giudice Sportivo proprio ieri per due turni (qui i dettagli sullo stop imposto e i motivi del provvedimento disciplinare). Ma l'infortunio ora è da valutare, e potrebbe spingerlo fuori dalla contesa contro il Liverpool. I Reds saranno avversari dei nerazzurri fra appena una settimana. Riuscirà Bastoni a recuperare?

Come spiega il quotidiano, la caviglia si è storta malamente, e nelle prossime ore ci saranno gli accertamenti del caso. Incrociano le dita sia Inzaghi, sia Mancini (in vista dei play-off per l'accesso ai Mondiali). Le parole di Inzaghi, che ieri ha rimarcato come Bastoni sia un calciatore importante (qui tutte le dichiarazioni del mister nerazzurro), sono state di estrema cautela. L'Inter ora spera che non si tratti di nulla di grave.