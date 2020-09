Inter, pazza idea Conte: cambio di ruolo in vista per un giocatore?

Inter, la gara di sabato sera contro la Fiorentina ha messo in evidenza diverse questioni, alcuni delle quali possono rappresentare problematiche .In primis sembra chiaro che Brozovic ed Eriksen insieme appaiono incompatibili.

Il centrocampo sarebbe troppo leggero, diversamente da come accaduto a Colonia per l fase finale dell'Europa League, dove Conte ha schierato il regista croato affiancato da due giocatori muscolari (Barella e Gagliaridni). Per sostenere un trequartista, scrive la Gazzetta dello Sport, servirebbe un giocatore come Kanté.

Tuttavia, prosegue la rosea, ci sarebbe anche un'idea, sperimentata nel match contro la Fiorentina, che stuzzica l'allenatore nerazzurro. Si tratta dell'ipotesi di schierare Sanchez dietro la coppia di attacco Lukaku-Lautaro Matinez.