Inter, passare il turno di Champions è imprescindibile per un motivo su tutti

Domani l'Inter affronterà lo Slavia Praga nella delicatissima sfida di Champions che potrebbe risultare fondamentale per il passaggio del turno. Se la squadra guidata da Conte infatti riuscisse a battere la squadra ceca, e poi si ripetesse nel match casalingo contro il Barcellona, passerebbe il turno senza dipendere dai risultati del Borussia.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport raggiungere questo risultato sarebbe fondamentale non solo per una questione sportiva, ma soprattutto per una economica.

La rosea riporta infatti che, dopo 4 giornate, e considerando una distribuzione minima del market pool l'Inter può considerare nelle sue casse oltre 46 milioni di euro.