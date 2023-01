Inter-Parma, la partitaccia di Correa: il voto è da brividi

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 11/01/2023

Inter-Parma e la qualificazione col brivido. I nerazzurri hanno passato il turno ieri contro i ducali soltanto grazie ad un gol di Acerbi nei tempi supplementari. Una sfida combattutissima, quella di San Siro, a lungo contraddistinta dalla paura di non farcela, per via dell’iniziale (e perdurante) vantaggio degli emiliani.

Nelle pagelle de La Gazzetta dello Sport, il migliore è proprio quel Lautaro che – ieri – ha scacciato i fantasmi. Sua la rete che ha rimesso in parità i giochi e permesso all’Inter di trascinarsi fino ai supplementari. “Sbaglia tanto, si intestardisce spesso nella stessa giocata. Ma è lui a trovare i supplementari”, si legge nella valutazione del quotidiano milanese, che assegna 6.5 al Toro, fresco Campione del Mondo con la sua Argentina.

Giù, invece, Correa. Il Tucu ha proseguito ieri il suo momento no. Emblematico il 4.5 con cui oggi il giornale fotografa la prova dell’ex Lazio. “Impalpabile, mai la scelta giusta: i difensori del Parma se la ridono”. Non esattamente una prova esaltante.