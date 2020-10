Inter-Parma; Conte sorprende in difesa e rilancia in mediana (TS)

Inter-Parma, mancano poche ore al match di questa sera alle ore 18 al Meazza di Milano dove i nerazzurri, reduci dal pareggio per 0-0 contro gli ucraini dello Shakhtar, affronteranno gli emiliani che non riescono a battere in casa dal 2013. Mister Antonio Conte, come riportato dal TuttoSport stamani, è pronto a sorprendere tutti con un inedito terzetto difensivo.

Serata di sorprese e graditi ritorni per il tecnico pronto a "riabbracciare" metaforicamente Roberto Gagliardini: "Per lui potrebbe trattarsi di un ritorno direttamente dall’inizio, sempre che Conte non preferisca lasciarlo nei primi minuti in panchina ed affidarsi a Brozovic per guidare i giochi in mezzo al campo". Questa l'ipotesi del giornale che poi tra le sue pagine aggiunge: "Dovrebbero riposare dunque Vidal e De Vrij".

Sempre secondo il quotidiano potrebbero trovare spazio dall’inizio Ranocchia e Kolarov che con D'Ambrosio andrebbero a formare un trio inedito nella retroguardia nerazzurra davanti a capitan Handanovic. In mediana poi, con la probabile partenza dal 1' di Gagliardini, spazio a Barella e sulle fasce rispettivamente ad Hakimi a destra e molto probabilmente all'ex Darmian - che ha fatto molto bene nelle ultime due uscite - sull'out di sinistra. Coppia d'attacco formata da Lautaro-Perisic con il danese Eriksen pronto a supportarla (anche se il modulo potrebbe essere variato dal 3-4-1-2 al 3-4-2-1 con il croato ed il danese a supporto dell'argentino libero di spaziare nell'intera zona d'attacco".

La probabile dell'Inter (3-4-2-1): Handanovic; D'Ambrosio, Ranocchia, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Darmian; Eriksen, Perisic; Lautaro.