Inter, parla Pinamonti: dal suo obiettivo per il futuro al messaggio di Zhang

Inter, Andrea Pinamonti è stato il grande protagonista dell’ultima giornata di campionato con i due gol realizzati contro il Napoli.

Dopo alcuni anni in ombra l’attaccante sembra essere definitivamente esploso e pronto a tentare il definitivo salto di qualità in una big. A giugno tornerà in nerazzurro ma il suo futuro è ancora incerto. Il classe ‘99 ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport in cui ha parlato delle sue ambizioni per il futuro è mandato un messaggio ai nerazzurri. Pinamonti ha innanzitutto tutto parlato della doppietta realizzata contro il Napoli e della sua stagione al di sopra delle aspettative con 12 reti realizzate dicendo che il suo obiettivo a inizio stagione era quello di eguagliare il suo record precedente di 5 reti ma di aver inseguito e cercato la doppia cifra nel corso della stagione.

Al termine del match contro i partenopei il presidente Corsi gli ha comunicato di aver ricevuto un messaggio di complimenti da parte di Beppe Marotta, ma non è stato l’unico messaggio arrivato da Milano: “Sì, dopo la partita mi ha preso da parte e me lo ha detto. La cosa mi ha lusingato, ma poi sono arrivati pure altri messaggi che mi hanno reso molto felice. Mi hanno scritto il presidente Zhang e il d.s. Ausilio, è stato davvero emozionante. Ho risposto a entrambi la stessa cosa: "Spero che questa doppietta possa rivelarsi importante per aiutare l’Inter a vincere di nuovo lo scudetto...".

L’attaccante ha ricevuto anche messaggi da alcuni ex compagni di squadra con cui è in ottimi rapporti: “Skriniar mi ha chiamato e si è anche arrabbiato perché non ho risposto subito, ma ero ancora in spogliatoio. Con Milan ho un rapporto molto forte, ci tiene molto a me. Poi mi hanno scritto Bastoni, Barella, Perisic, Darmian... Ho la fortuna di aver creato dei legami forti, ci sentiamo spesso anche se non siamo più vicini".

Il suo futuro è in bilico, nelle ultime ore si è parlato di un’interesse dell’Eintracht Francoforte: "Un’idea precisa ancora non ce l’ho, fa piacere vedere che il mio nome inizia a girare, è molto gratificante dopo tanti sacrifici. Cerco di non ascoltare troppo le voci, nel bene e nel male, però in passato ho ricevuto critiche nelle quali non mi rivedevo. Sapere di avere estimatori in Italia e all’estero mi stimola a fare sempre di più per far sì che possano anche aumentare i club interessati: così avrei più scelta quando ci sarà da decidere il mio futuro".