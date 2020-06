Inter, parla Marotta: "Se Lautaro parte arriva un top. Tonali un talento"

L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, nella quale ha chiarito alcuni punti fondamentali sulle prossime strategie nerazzurre. Dal futuro di Lautaro Martinez, all'interesse per Tonali, passando per l'affare Icardi: sono tanti i temi affrontati dall'ad. Di seguito alcuni estratti dell'intervista.

Il futuro di Lautaro

"Al momento è difficile pronunciarsi sul suo futuro. Non so cosa pensi il Barcellona, io spero che non paghino la clausola. Comunque in caso di addio arriverà un giocatore di grande peso, un top player. In questo mercato la vera difficoltà non sarà comprare, bensì vendere. Lato proprietà non c'è intenzione di vendere il giocatore: è giovane, ha il futuro dalla sua ed è un elemento funzionale per Conte. A Lautaro dico di restare concentrato sul presente, c'è una stagione che riprende e obiettivi da centrare."

Il mercato in entrata: il punto sui nomi

"Cavani è un'opportunità ma non abbiamo approfondito la questione: in questo momento è decisamente lontano dall'Inter. Chiesa e Tonali sono due talenti: il primo ha un costo elevato, per questo al momento non abbiamo avviato un confronto con la Fiorentina. Tonali invece è più abbordabile, un'operazione che si può costruire in maniera migliore. Zaniolo richiederebbe un investimento elevatissimo, non ci sono le condizioni economiche per affrontare il discorso."

La cessione di Icardi e il recupero di Nainggolan

Con Icardi siamo stati bravi, era un'operazione molto difficile ma abbiamo portato a casa l'obiettivo. Pochi 58 milioni? Le operazioni vanno contestualizzate; questa è stata definita in un periodo difficile dal punto di vista finanziario. Inutile pensare a ieri o al domani: l'accordo ci soddisfa oggi. L'anno scorso abbiamo fatto un scelta e l'abbiamo rispettata ora. Nainggolan invece rientrerà dal prestito e poi faremo delle valutazioni: non c'è fretta di decidere e non vogliamo svalutarlo."