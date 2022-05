Inter, parla Marotta e dice tutto. La verità su Allegri, l'imbarazzo di Inzaghi

Inter, Marotta racconta retroscena.

Intervistato da Dazn, l'amministratore delegato nerazzurro è tornato sulla scelta di Inzaghi. "Prima di prendere Inzaghi, c'è stato un contatto con Allegri", l'ammissione alla piattaforma, ripresa oggi dal Corriere dello Sport.

L'aneddoto su Inzaghi è tutto un programma... "L’abbiamo chiamato non sapendo che era a cena (con Lotito, ndr) e Simone chiaramente era un po' imbarazzato. Devo dire che in questo caso la tempestività e l'intuizione da parte di Piero Ausilio e mia sono state decisive per fargli sottoscrivere un accordo in maniera rapida, ma nel rispetto di Lotito. Quando un allenatore o un giocatore sta troppi anni in una squadra, come nel caso di Inzaghi alla Lazio, è giusto che provi un'esperienza diversa, un'esperienza di crescita".

Marotta, che spera ancora nello Scudetto (qui gli ultimi sorpassi al fotofinish nella storia della Serie A), ricorda un'operazione importante della sua carriera da dirigente. Erano i tempi del Venezia, e un ex Inter gli fece spiccare il volo: Recoba. "Nella mia storia di dirigente è stato l'elemento più determinante per cambiare il risultato finale ovvero per salvare il Venezia", ha ricordato.