Inter, ottime notizie per Conte. In vista del Napoli due importanti recuperi

Buone notizie per il tecnico Antonio Conte in vista della gara del 6 gennaio che vedrà l'Inter affrontare il Napoli di Gattuso. La Gazzetta dello Sport riporta infatti che l'infermeria, sovraffollata nell'ultimo periodo, si è praticamente svuotata del tutto.

Per il big match dovrebbero fare il loro rientro in campo sia Barella (che si è operato al ginocchio) che Sensi, out dal match contro la Juventus (al netto della manciata di minuti contro il Genoa).

Conte potrà quindi schierare, per la quinta volta in stagione, il centrocampo titolare, visto che anche Brozovic tornerà in campo dopo la squalifica. Nel corso del mese di gennaio poi anche Sanchez dovrebbe tornare arruolabile.