Inter, osservatori in Romania Spagna: nel mirino c'è un gioiello dell'Ajax

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, in edicola stamane, nella giornata di giovedì, uno scout dell’Inter ha seguito dal vivo, all'Arena Nazionale di Bucarest, Romania-Spagna.

L'osservato speciale è stato Razvan Marin, centrocampista centrale rumeno classe '96 dell’Ajax che piace ai nerazzurri fin da quando giocava nello Standard Liegi.

Il 23enne è già indicato da molti come il successore di Frankie De Jong. Figlio di Petre Marin, ex terzino della Steaua Bucarest, Razvan ha iniziato la sua carriera professionistica con la maglia del Viitorul Costanta nel 2013. Dopo 76 presenze con il Viitorul, condite da 8 goal e 12 assist, lo Standard Liegi beffa tutte le pretendenti, acquistando Marin per 2,4 milioni nel gennaio 2017.

L'Ajax lo ha prelevato pagando 12,5 milioni di euro. Marin ha già debuttato con la nazionale maggiore, l’8 ottobre 2016, nel match valido per le qualificazioni ai mondiali 2018. In quell’occasione, la Romania si è imposta con un 5-0 sull’Armenia e ha trovato anche la sua prima rete.