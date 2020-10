Inter, ora una rosa completa, manca un solo tassello: arriva a gennaio?

Inter, il Corriere dello Sport nell'edizione di questa mattina ha fatto il punto sulla rosa nerazzurra dopo gli innesti di mercato. La situazione è molto diversa rispetto a quella di un anno fa, quando in seguito alla chiusura della sessione di calciomercato la rosa aveva diversi buchi. Ad oggi la rosa è molto più lunga, soprattutto in zone del campo come il centrocampo che nella scorsa stagione hanno sofferto molto le assenze per infortunio.

L'unica nota leggermente stonata è rappresentata dalla corsia di sinistra, dove ci si aspettava un titolare di ruolo. Ad oggi i giocatori a disposizione sono Perisic (adattato in quanto non ha mai giocato da esterno a tutta fascia) e Young (che a quasi 36 anni difficilmente può considerarsi un titolare).

Per questa ragione, scrive il quotidiano romano, è possibile che in quella zona a gennaio ci sia un innesto. In estate si era lavorato su Emerson Palmieri e Marcos Alonso, ma alla fine non si è riuscito a strappare nessuno dei due ad Abramovich. In inverno però è probabile un nuovo tentativo.