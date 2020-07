Inter, ora Skriniar potrebbe finire al Manchester United in uno scambio

Inter, resta sempre incerto il futuro di Milan Skriniar, che dopo aver stentato per diversi mesi nella difesa a tre potrebbe essere finito sul mercato. Conte non lo considera imprescindibile, e lo slovacco potrebbe quindi lasciare Milano dopo tre stagioni.

Le pretendenti non mancano, ma su tutte ci sarebbe il Manchester United. Secondo il Corriere della Sera Skriniar potrebbe essere utilizzato per ottenere un'importante plusvalenza da spendere poi sul mercato ma anche per raggiungere il riscatto di Alexis Sanchez.

Il cileno sembra essere ormai una pedina fondamentale dell'Inter, che vorrebbe far leva sul decreto Renzi per ottenere il 30 % di sconto sull'ingaggio. Una parte del cartellino di Skriniar quindi potrebbe essere usata per coprire il riscatto della punta sudamericana.