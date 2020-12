Inter, ora si rischia l'emergenza contro lo Spezia a causa delle assenze

Inter, la serata di ieri ha portato tre punti molto importanti in una gara sofferta, ma sono arrivate anche brutte notizie. Brozovic infatti è uscito dal campo dopo aver preso una botta, e la sua presenza nel prossimo match contro lo Spezia è in forte dubbio.

Questo infortunio, riporta il Corriere dello Sport, arriva in un reparto già bersagliato da numerose assenze legate a motivazioni diverse. Nainggolan non è al top, Eriksen fuori dal progetto, Vecino ancora out. Sensi sta recuperando, ma non ha ancora i 90 minuti nelle gambe.

La speranza di Conte è quella di tornare ad avere Vidal, che non è riuscito a recuperare per la gara di ieri ma dovrebbe farcela per quella di domenica. In attacco invece non ci sarà Sanchez, che dovrebbe rientrare a gennaio.