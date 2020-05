Inter, ora si rischia di perdere il giovane fenomeno: rinnovo a rischio

L'Inter in questi mesi ha avviato i contratti con Sebastiano Esposito per raggiungere un'intesa sul rinnovo, ma,come riportato dalla Gazzetta dello Sport, le parti sarebbero lontane. Il giocatore infatti quest'anno ha collezionato 11 presenza, si è procurato un rigore importantissimo in Champions League nel match contro il Borussia e ha segnato una rete in campionato.

Per questa ragione si sente di meritare di più a livello economico rispetto a quello che offre l'Inter. Esposito infatti ritiene di essere avanti nel proprio percorso rispetto ai suoi coetanei per i motivi sopra descritti. La società, dal canto suo, propone invece un contratto in cui le pretese economiche sono rispettate, ma legate ai bonus.

Per Esposito e la sua famiglia questo rappresenterebbe un rischio eccessivo. Inoltre quando ha scelto di rinnovare con l'Inter ha rifiutato le proposte di diversi club europei. Il giocatore vorrebbe restare in nerazzurro perché considera l'Inter la sua casa, ma come scrive la rosea questa situazione potrebbe cambiare le carte in tavola.