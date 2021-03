Inter, ora si blinda il talento che pur di restare ha abbassato le sue pretese

Inter, il Corriere dello Sport questa mattina ha dedicato parole di elogio per un giocatore che nell'ultimo periodo sta svolgendo un ruolo di assoluto protagonista e si sta letteralmente prendendo la squadra. Si tratta ovviamente di Lautaro Martinez, che sta mettendo a segno reti pesanti. Basti pensare a quelle del derby, contro la Lazio e, ovviamente, quella di domenica contro il Torino.

L'attaccante argentino anche quando non è andato in rete è stato importante per la squadra, basti pensare al match contro l'Atalanta, in cui si è visto fare praticamente il terzino. Ora è a quota 14 reti in campionato (e senza rigori) e sta risolvendo una delle sue pecche. Lautaro infatti ha sempre segnato, ma mai in maniera omogenea. Ora sta trovando anche costanza, e soprattutto nell'ultimo periodo.

Per queste ragioni l'Inter sta per blindarlo con un rinnovo contrattuale. E il giocatore ha deciso, come riporta il quotidiano romano, di abbassare le sue pretese. L'accordo infatti verrà chiuso ad un cifra inferiore ai 5 milioni di euro. Inizialmente l'attaccante, tramite i suoi agenti, ne chiedeva quasi il doppio.