Inter, ora per l'attacco spunta l'idea della conferma di Sanchez

Sfumato Mertens per rinforzare l'attacco (ad un passo dal rinnovo con il Napoli), il ruolo di seconda punta con le stesse caratteristiche del belga potrebbe essere ricoperto ancora una volta da Sanchez.

Il cileno, arrivato in prestito in estate, è stato colpito da un grave infortunio, e per questa ragione è stato lontano dal campo per quasi tutta la stagione. Ora però Sanchez vorrebbe guadagnarsi la conferma, con un exploit in questi finale di campionato.

L'Inter sta valutando questa soluzione, ma dovrebbero verificarsi due condizioni. In primis il giocatore dovrà dimostrarsi all'altezza in questi 12 match. Poi bisognerà trovare un modo affinché i nerazzurri non debbano sborsare i 12 milioni di stipendio annui. Ora ne sta pagando 5 l'Inter e 7 il Manchester. La strada potrebbe essere quella di un nuovo prestito molto oneroso. Lo riporta Tuttosport.