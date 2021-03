Inter, ora non sembrano esserci più dubbi sul futuro societario

Inter, in questi primi mesi del 2021 a tenere banco in casa nerazzurro è stata senza dubbio la questione relativa al futuro societario. E se fino a poco tempo Suning sembrava essere destinata a lasciare, con vari fondi pronti a subentrare (BC Partners su tutti) ora lo scenario sembra essere diverso. Come riporta Tuttosport la famiglia Suning sembra avere la seria intenzione di restare alla guida del club, e ci sarebbe anche un piano affinché questo avvenga.

In primis l'eventuale vittoria dello scudetto farebbe si che anche in Cina ci possa essere un cambio di direzione. L'investimento sul calcio si dimostrerebbe vincente e non fallimentare. Inoltre ci dovrebbe essere la riapertura degli stadi, e ciò porterà ad un aumento dei ricavi. A ciò si aggiunge l'ingresso di un nuovo main sponsor che dovrebbe portare 30-35 milioni di euro circa di introiti.

Per queste ragioni Suning sembra essere nella posizione di restare, e se ciò è possibile si deve al fatto che il fondo Fortress si è mostrato disposto a fornire i 250 milioni di euro di prestito ponte che daranno a Zhang le risorse per arrivare a fine stagione.