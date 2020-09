Inter, ora le cessioni. 3 big sul mercato. Se parte Skriniar trovato il sostituto

Inter, ieri è stata la giornata di Vidal, arrivato dal Barcellona dopo un lunghissimo corteggiamento. E'il quarto rinforzo dopo Hakimi, Kolarov e Pinamonti. Tuttavia bisogna considerare anche i ritorni dai prestiti, che si sono aggregati alla squadra. Vedi Nainggolan e Perisic. Inoltre le casse nerazzurre hanno visto delle uscite molto corpose per i riscatti di Sensi e Barella.

Per queste ragioni ora marotta ed Ausilio sono focalizzati sulle cessioni. Esposito sembra essere vicino al prestito alla Spal, Candreva piace alla Sampdoria e Godin dovrebbe svolere le visite con il Cagliari. Ma ci sono anche altri giocatori sul mercato, ed in particolare si tenterà la cessione di un big per provare l'assalto a Kanté. I nomi dei sacrificabili secondo Tuttosport sono Brozovic, Nainggolan ed Eriksen.

Per quanto riguarda Skriniar invece una sua partenza sarebbe plausibile solo nel caso di un'offerta molto alta del PSG. in quel caso sarebbe già stato individuato il sostituto. Il colpo last minute sarebbe infatti Izzo del Torino.