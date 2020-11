Inter, ora l'opzione diventa concreta: Eriksen via a gennaio? Il punto

Inter, in casa nerazzurra resta vivo il caso legato al centrocampista danese Christian Eriksen, che non è ancora esploso alla corte di Conte. L'ex Tottenham nelle ultime gare h anche trovato più spazio, partendo spesso da titolare, ma senza mai riuscire ad incidere. per questa ragione, riporta la Gazzetta dello Sport, è molto concreta l'ipotesi che il giocatore lasci Milano già nella sessione di gennaio.

Su di lui ci sarebbe l'interesse forte del PSG, che già ha "aiutato" i nerazzurri sull vicenda Icardi. L'entourage del giocatore, scrive la rosea, starebbe accarezzando l'idea di trasferirsi in inverno, e aspettano un'offerta allettante da Parigi.

Leonardo vorrebbe il trequartista con la formula del prestito, ma l'Inter si oppone a questa ipotesi. Marotta non vuole cessioni a titolo temporaneo, in quanto contrarie alla linea decisa in estate (già ci fù l'opposizione per Nainggolan).