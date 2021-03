Inter, ora il futuro societario vede un orizzonte completamente nuovo

Inter, la questione societario in casa nerazzurra sembra vedere ogni giorno un orizzonte diverso. La notizia di ieri è quella dell'interessamento del fondo saudita Pif (Public Investment fund).

Questa mattina la Gazzetta dello Sport è tornata a parlare di questo avvicinamento, sottolineando però che l'intenzione degli arabi sarebbe quella di acquistare una quota minoritaria del club. Si parla del 30%, valutato da Suning 300 milioni circa. La famiglia Zhang infatti, scrive la rosea, dopo l'iniezione di 1,9 miliardi, non ha più la necessità di vendere in fretta.

E anzi, ora il gruppo cinese potrebbe addirittura restare al timone grazie alla liquidità che arriverebbe dalla cessione delle quote in questione. Per Pif si tratterebbe di un'occasione per diversificare i loro investimenti. "Milano viene considerata come una città centrale nelle idee di espansione per lusso e cultura, tant'è che due anni fa i sauditi cercarono di entrare nel CdA della Scala."