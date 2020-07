Inter, ora Il City mette sul piatto due contropartite per Lautaro

Inter, Lautaro Martinez sembrava destinato a restare in nerazzurro dopo che il Barcellona non ha pagato la clausola rescissoria da 111 milioni di euro. All'improvviso però è arrivata la sentenze del Tas che ha revocato l'esclusione dalle coppe europee per il Manchester, che si è fatto sotto per la punta argentina.

Tuttosport ha fatto il punto sulla situazione, sottolineando come il club inglese vorrebbe acquistare Lautaro per sostituire Aguero. L'affare potrebbe chiudersi per 100 milioni di euro, ma non è escluso che venga messa sul piatto qualche contropartita.

I nomi potrebbero essere due. In primis Angelino, terzino sinistro che era stato girato in prestito al Lipsia. Il secondo nome porta a Gabriel Jesus, che con l'arrivo di Lautaro potrebbe trovare meno spazio.