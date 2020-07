Inter, ora Conte può abbracciare Dzeko. L'attaccante è sul mercato

L'Inter ha necessità nella prossima finestra di calciomercato di riempire alcuni buchi della propria rosa, e un tassello che manca è il vice Lukaku. Conte, già dalla scorsa stagione, vorrebbe avere Dzeko. Il bosniaco ha tutte le caratteristiche della punta ideale per il tecnico leccese. Un anno fa il tentativo ci fu, ma alla fine la Roma riuscì a prolungare il contratto del suo giocatore.

Ora lo scenario è molto diverso. Lo stipendio di Dzeko infatti è troppo oneroso per il club giallorosso, che secondo la Gazzetta dello Sport non si opporrebbe ad un'eventuale cessione. Anzi, la Roma spera proprio in un ritorno di fiamma dell'Inter per poter far cassa e piombare sul suo obiettivo numero uno, ossia Milik.

Nel corso della scorsa estate il club capitolino non è sceso minimamente dalla pretesa di 25 milioni di euro. Ora un prezzo non è ancora stato fissato, ma stando alla rosea il bosniaco potrebbe partire per circa 15 milioni di euro.