Inter, ora anche il futuro societario spaventa meno. Svolta in arrivo

Inter, la Gazzetta dello Sport questa mattina ha riportato una notizia importante per quanto riguarda le vicende societarie che si stanno vivendo in casa nerazzurra. Il campo sta raccontando di un momento più che positivo e ora anche la preoccupazione per gli aspetti economici sembrano attenuarsi.

Suning infatti, scrive la rosea, ha fatto intendere di essere pronta ad onorare gli impegni economici e di avere intenzione di pagare gli stipendi entro il 15 marzo.

Resterà poi da capire quale sarà il futuro, ossia se ci sarà ancora Suning alla guida del club o se invece ci sarà un avvicendamento nella proprietà. la notizia importante però è che da qui a fine campionato non ci saranno problemi.